غلق 3 منشآت غذائية مخالفة بمدينة الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتنظيم الحملات لإزالة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشدداً على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حملات موسعة للتفتيش على المنشآت الغذائية

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بمدينة الزقازيق، لمراجعة المنتجات المعروضة، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود، أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 3 منشآت غذائية مخالفة بحي ثان الزقازيق، ما بين «كشك - مخزن حلويات - مخزن عصائر»، لإدارتها بدون ترخيص وعدم مراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية، وتمثل خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين.

قرارات بغلق المنشآت المخالفة حفاظا على صحة المواطنين

وبالعرض على المحافظ لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المنشآت الغذائية المخالفة، قرر المحافظ غلق وإيقاف تشغيل تلك المنشآت، مؤكداً أنه لن يسمح بالتهاون في صحة المواطنين.

وشدد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، على مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بمتابعة تنفيذ إجراءات الغلق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.