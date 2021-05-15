التموين: استنئاف العمل في المجمعات الاستهلاكية بدءا من اليوم

تستأنف المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بكامل طاقتها بدءًا من التاسعة من صباح اليوم السبت، بعدما طبقت نظام العمل بنظام الـ50% من الكفاءة العددية في أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وتستمر ساعات تشغيل المجمعات الاستهلاكية بدءا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، فضلا عن قيام المجمعات بصرف مقررات مايو التموينية في الفروع التى يوجد بها منافذ صرف السلع التموينية.

ويستمر نظام عمل المخابز من الخامسة صباحاً الى الخامسة مساءاً حتى يوم الأحد، باستثناء المخابز التي حصلت على إجازة مسبقة في عطلة العيد، والتى تعود للعمل صباح الاثنين، في ظل إعلان التموين حصول المخابز العاملة في العيد على رصيد 3 أيام دقيق لكل مخبز في عيد الفطر.

التموين تواصل مراقبة الأسواق في العيد

وعلى صعيد متواصل، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن غرفة عمليات الوزارة تواصل عملها خلال أيام إجازة عيد الفطر، وكذلك غرف عمليات بالمديريات والإدارات الفرعية لمتابعة عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال بيع السلع والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.

وكانت وزارة التموين، كشفت في بيان رسمي مساء الخميس، تسلم قرابة 2.2 مليون طن قمح محلي في إطار موسم توريد القمح المحلي، مؤكّدة أنَّ المتوقع استلامه هذا العام، هو 3.4 مليون طن قمح بعد زيادة الطاقة التخزينية، بعد تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي للصوامع.

يذكر أن الوزارة خصصت 450 موقعًا لاستلام الأقماح المحلية في ظل تخصيص الدولة أكثر من 16 مليار جنيه لدفع مستحقات المزارعين والموردين للأقماح المحلية.