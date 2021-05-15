أماكن عرض فيلم ثانية واحدة بالسينمات.. بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر

بدأت السينمات المصرية، عرض فيلم ثانية واحدة، منذ أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك ضمن موسم أفلام العيد، وتدور أحداث الفيلم حول شاب يتعرف على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، وبعد ذلك يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كامل، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

فريق عمل فيلم ثانية واحدة

أبطال فيلم «ثانية واحدة»، دينا الشربيني، مصطفى خاطر، فتحي عبدالوهاب، سوسن بدر، محمد أسامة «أوس أوس»، والمخرج أكرم فريد، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي.

أماكن عرض فيلم ثانية واحدة بالسينمات

يُعرض فيلم «ثانية واحدة» في سينمات أمريكانا بلازا، سينما بوينت 90، سينما جراند الغردقة، سينما بندر المعادي، سينما صن سيتي، سينما كايرو مول، سينما الهرم، سينما فوكس مول مصر، سينما نايل سيتي، سينما مترو القاهرة، سينما سان ستيفانو مول، سينما مترو الإسكندرية، سينما جالكسي، سينما داندي مول، سينما أوديون، سينما أمير، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما كوزموس، سينما السراي مول الحدائق، سينما داون تاون، سينما جولف سيتي، سينما الحرية، سينما سيني ماكس، سينما دنيا المصرية بلازا، سينما كايرو فيستفال، سينما سيتي مول، سينما مدينتي، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما سيتي ستارز، سينما بورتو كايرو، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما جلاكسى طنطا، سينما فيوتشر مول.

وتعرض السينمات المصرية أيضا أفلاما أخرى في عيد الفطر، تشمل «ديدو» الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، حول «ديدو» الذي يقرر سرقة عالم ثري فيتم تحويله هو وأصدقائه لعقلات أصبع، ويتعرضوا لعدد من المغامرات، وكذلك فيلم «أحمد نوتردام» الذي تدور أحداثه حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، ويكتشف صحفي تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) فيتنكر في شخصية باسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل.