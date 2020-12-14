السبكي يكشف عن بوستر جديد لفيلم دينا الشربيني "ثانية واحدة"

كشف المنتج محمد السبكي، عن بوستر جديد لفيلم "ثانية واحدة" لدينا الشربيني ومصطفى خاطر، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليه بقوله "قريبا".

الفيلم يدور في إطار تشويقي اجتماعي، ويكثف أبطال العمل عدد ساعات التصوير، وذلك بعدما توقف الفيلم لعدة أيام بسبب عدد من الاجازات

فيلم "ثانية واحدة" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، ومن بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

ومن ناحية أخرى تستعد دينا الشربيني، لخوض أولى تجربة أمام الهضبة عمرو دياب، رغم شائعة انفصالهما، إلا أنها هي بطلة مسلسله الجديد.

وأكد ذلك السيناريست تامر حبيب في تصريح سابق لـ"الوطن"، أن دينا هي بطلة العمل، لكنه نفى أن تدور فكرة المسلسل حول قصة حبهما قائلا: "لم أصرح بأن العمل سيكون عن قصة حب، لكن دينا هي بطلة العمل".

علمت "الوطن" من مصادر داخل المسلسل، أن الفنانة شيرين رضا، الزوجة السابقة للهضبة، ضمن المُرشحين بشأن المُشاركة في العمل، لا سيما أن علاقتها صارت جيدّة مع دينا الشربيني.

وأشارت إلى أنّ شيرين رضا، أبدت موافقتها الأولية بشأن المُشاركة في المسلسل والتعاون مع دينا الشربيني، إذ سيُعد هذا العمل حال موافقتها، هو التعاون الدرامي الأول لها مع عمرو دياب.

ويأتي ذلك بعدما توطدت علاقة الصداقة بين نور عمرو دياب ودينا الشربيني في الفترة الأخيرة، فضلًا عن التصريحات الإذاعية لشيرين بأنها صديقة لـ"دينا" منذ وقتٍ طويل، ولا توجد بينهما وبين الهضبة أي ضغينة.

وكانت شركة نتفليكس أعلنت تعاونها مع المطرب العالمي عمرو دياب، الفنان الأكثر مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز "ورلد ميوزك أورد"، و6 جوائز "أفريكان ميوزيك أورد"، لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته.