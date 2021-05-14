تامر حسني يقضي العيد على شواطئ الغردقة ويلتقط السيلفي مع معجبيه

حرص الفنان تامر حسني على قضاء إجازة عيد الفطر المبارك، بأحد المنتجعات السياحية في منطقة هاوي شمال مدينة الغردقة برفقة عائلته، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع معجبيه، بينما لم يعلن عن موعد انتهاء إجازته ومغادرته الغردقة.

وقال محمد حمدي، مدير عام المنتجع السياحي بالغردقة، إن الفنان وصل أمس برفقة أسرته، ويقيم في فيلا خاصة داخل المنتجع، وتم توفير كافة وسائل الراحة له، لافتا إلى حرص الفنان على الهدوء، حيث لم يظهر على الشاطئ الا قليلا، واستجاب لطلب عدد من العاملين بالقطاع السياحي في التقاط الصور التذكارية معه.

وأضاف، أن تامر حسني حرص على الإمساك بتليفونات معجبيه والتقط السيلفي معهم، واصفا إياه بالمتواضع في معاملته مع العاملين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى أنه فكاهي ويحب المرح وروحه «حلوة جدا».

كانت منتجعات الجونة ومناطق هاواي وسهل حشيش ومكادي بيتش، استقبلت الآلاف من المواطنين وعدد كبير من الفنانين والمشاهير ونجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة، بالإضافة إلى الآلاف من السائحين، تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك لقضاء الإجازة على شواطئ المنتجعات السياحية.

وتوافد الآلاف من المصريين على الفناق والمنتجعات السياحية لقضاء إجازة عيد الفطر على شواطئ الغردقة، حيث أعلن عدد من الفنادق أنها كاملة العدد في العيد ولم تتلق أي حجوزات، وذلك لارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، والتي وصلت إلى 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.