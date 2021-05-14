رفع مليون و646 ألف طن قمامة ومخلفات بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، أنه تم رفع 1.121.315 طن قمامة خلال الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا، وكذلك رفع 524.755 طن مخلفات قديمة، بإجمالي 1.646.070 طن قمامة ومخلفات، بنطاق المحافظة، فضلًا عن تفريغ وغلق 29 مقلب قمامة عشوائي، ورفع كفاءة 35 معدة نظافة.

وأوضح المهندس محمد صلاح، المشرف العام، أن وحدة التدخل السريع قامت بالانتهاء من رفع 3740 طن قمامة خلال شهر مايو الجاري، بواقع 187 نقلة، وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، حيث تم رفع 640 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بالغار بواقع 32 نقلة، بالإضافة إلى رفع 3100 طن قمامة من مركز ومدينة بلبيس بواقع 165 نقلة باستخدام 3سيارات «نقل - لودر».

وأشاد محافظ الشرقية بالجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بمراكز المدن والأحياء ووحدة التدخل السريع بالمحافظة، بتكثيف عمليات النظافة اليومية برفع 4400 طن قمامة ومخلفات يوميًا، للحفاظ على الشكل الجمالي، وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتشمل ارتداء الكمامات والقفازات لجميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.