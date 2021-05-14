محافظ بورسعيد: لم نتلقّ أي شكاوى في أول أيام العيد

يحتفل أهالى بورسعيد في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بعيدا عن شاطئ بورسعيد والمتنزهات العامة والكورنيش، بالتجول والانتشار على الكافتريات الموجودة بشارع طرح البحر وأماكن التنزهات المسموح بها بالمحافظة، طبقا لقرار مجلس الوزراء بإغلاق الشواطئ والمتنزهات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقى أي شكاوى خلال اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، من خلال التنسيق بين غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء وإدارة الأزمات.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بحملات متواصلة منذ الساعات الأولى لعيد الفطر، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ قرارات غلق الشواطئ والحدائق، وتنفيذ قرارات غلق المقاهي والكافتيريات في التاسعة مساء، ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، للحد من الازدحام والتجمعات خلال عيد الفطر المبارك.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى منذ عدة أيام، من خلال التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتحقيق السلامة العامة، للمواطنين ومواجهة أي أزمات قد تحدث خلال هذه المناسبات، مناشدا المواطنين بدعم جهود الأجهزة التنفيذية والحرص على اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

من جانب آخر؛ أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صلاة الجمعة في ثاني أيام عيد الفطر، بمسجد لطفي شبارة وقدم التهنئة للمصلين بمناسبة تلك الذكرى الطيبة المباركة.

وأكد المحافظ أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بالوعي واتباع الإجراءات الاحترازية والبعد عن أماكن التجمعات ومنع التكدس خلال هذه المرحلة الحرجة، والاستمتاع بعطلة عيد الفطر في المنازل، حفاظا على السلامة العامة، للحد من تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.