عاجل.. رسالتان من وزير الأوقاف بعد صلاة عيد الفطر المبارك

تقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف برسالتين للأئمة وجميع العاملين بوزارة الأوقاف وذلك عبر مقطع فيديو قصير نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع اليوم الأول من عيد الفطر المبارك 2021، وعقب أداء صلاة العيد.

رسالتان للعاملين بالأوقاف في أول أيام عيد الفطر المبارك

وقال جمعة في رسالته الأولى: "الرسالة الأولى كلمة شكر للأئمة وجميع العاملين على ما بذولوه وما قدموه من جهد طوال الشهر الكريم في الحفاظ على المساجد وبخاصة في ظل الظروف الاستثناسية والاجراءات الوقاية والاحترازية والتباعد الاجتماعي حيث عبرنا معا بمساجدنا إلى بر الأمان.

وقدم وزير الأوقاف كل التحية التقدير لكل من أسهم في الحفاظ على بيوت الله وفي خدمتها طوال هذا الشهر الفضيل الثانية تهنئة بعيد الفطر سائلا الله أن يوفقهم بخدمة «ديننا وطننا والانسانية جمعاء». وكل عام وأنتم بخير.

صلاة عيد الفطر المبارك

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أن لجنة إدارة أزمة كورونا، وافقت على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، من خلال نفس الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الكريم، والأمتين العربية والإسلامية، والإنسانية جمعاء، بعيد الفطر المبارك، سائلا الله عز وجل أن يجعله عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن يوفقنا فيه لطاعته وأن يرزقنا القبول، وأن يجعله يوم الجائزة لنا جميعًا، وأن يجعل مصر وأهلها في أمانه وضمانه إلى يوم القيامة، داعيًا الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر الخلق أجمعين.