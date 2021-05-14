الأرصاد تكشف عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأحد المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس، وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر خلال الفترة من السبت 15 مايو إلى الخميس 20 من الشهر نفسه، مشيرة إلى وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، اعتبارا من الأحد المقبل.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد خريطة الظواهر الجوية، أماكن نشاط حركة الرياح، وتوقيت ارتفاع درجات الحرارة، وفقًا لما أعلنته الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران وحالة الطقس على مدار الساعة.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة السبت 15 مايو

وأوضحت الأرصاد، أن الطقس غدًا السبت، يكون مائل للحرارة نهارًا، على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، لطيف ليلًا شمالًا، معتدل جنوبًا.

- نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

- نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من غرب البلاد.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأحد 16 مايو

وأكدت الهيئة وجود ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، وشمال الصعيد.

- نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الاثنين 17 مايو

- نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 18 مايو

- نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 19 مايو

- نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 20 مايو

- نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.