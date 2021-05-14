مصدر بالهجرة: العلاقات بين مصر وقبرص واليونان تشهد أزهى عصورها

قال مصدر مسؤول بوزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن العلاقات المشتركة بين مصر وقبرص واليونان تشهد أزهى عصورها خلال الفترة الحالية والجميع لديه رغبة في تعميق هذه العلاقات، وتوسيع رقعة التعاون المشترك فيما بينهم.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، أن الجاليات القبرصية واليونانية لعبت دورًا حيويًا ولها تاريخ طويل داخل المجتمع المصري حتى أثروا فيه وتأثروا به وساهموا في تطوره، ما لمسناه من مواقف الجاليتين القبرصية واليونانية ومساندتهم لمصر أثناء جائحة كورونا من خلال تبرعهم لصالح العمالة غير المنتظمة، وكذلك تقديم الدعم للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تهدف إلى تطوير الريف المصري.

وأشار إلى أن لدينا تجارب ثرية للشباب المصري سواء في المجالات البحثية التي حرصنا على تعميق العلاقات بينهم وبين نظرائهم بالخارج لتبادل المعارف والخبرات، أو التجارب السياسية الملهمة ومنها تجربة «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، والتي نسعى لتسليط الضوء عليها في هذه الدول للاستفادة من التجربة المصرية في تمكين الشباب ودعم جهودهم والاستفادة منها، بما يحقق نهضة الوطن ويسهم في تقدمه.

وأكد أن وزارة الهجرة المصرية كان لها السبق في هذه المبادرة فهي الأولى في العالم التي تحتفي بالجاليات الأجنبية، وانها تجربة فريدة من نوعها وأثبتت الدور المحوري الجاليات الأجنبية في خدمة قضايا المجتمعات التي يعيشون فيها وفي الترويج سياحيا واقتصاديا وتجاريا لهذه المجتمعات أيضا.

وأوضح أن وزارة الهجرة ستعد ورقة عمل موحدة عن المبادرة يتم رفعها للمنظمة الدولية للهجرة لمناقشتها في اجتماعهم السنوي كنموذج جديد يجسد الدور الإيجابي للمهاجرين.

ولفت المصدر، إلى أن هذه المبادرة تعد هي الأولى من نوعها قدمتها مصر للجاليات الأجنبية التي كانت تقيم على أرضها، للترويج لسياحة الجذور، كما عقدنا لقاءات جمعت الأطباء بالخارج من البلدان الثلاثة؛ لتبادل الخبرات وتقوية العلاقات التاريخية والثقافية والتركيز على الروابط والتحديات المشتركة.