طقس معتدل على جميع المحافظات.. درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأسبوع المقبل، يشهد طقس معتدل على جميع المحافظات، تزامنا مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك التي تستمر حتى الأحد المقبل، وعودة معظم العاملين إلى أعمالهم بداية من الاثنين.

إلى درجات حرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

درجة الحرارة الجمعة

القاهرة الكبرى، العظمى 36 درجة والصغرى 18

الوجه البحرى، العظمى 33 درجة والصغرى 18

السواحل الشمالية الغربية، العظمى 27 درجة والصغرى 17

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، العظمى 27 درجة والصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، العظمى 36 درجة والصغرى 25

شمال الصعيد، العظمى 40 درجة والصغرى 20

جنوب الصعيد، العظمى 41 درجة والصغرى 25

درجة حرارة السبت

القاهرة الكبرى، العظمى 36 درجة والصغرى 18

الوجه البحري، العظمى27 درجة والصغرى 18

السواحل الشمالية الغربية، العظمى 26 درجة والصغرى 17

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، العظمى 27 درجة والصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، العظمى 36 درجة والصغرى 25

شمال الصعيد، العظمى 40 درجة والصغرى 20

جنوب الصعيد، العظمى 41 درجة والصغرى 25

درجة حرارة الأحد

القاهرة الكبرى، العظمى 38 درجة والصغرى 20

الوجه البحري، العظمى27 درجة والصغرى 18

السواحل الشمالية الغربية، العظمى 26 درجة والصغرى 17

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، العظمى 27 درجة والصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، العظمى 36 درجة والصغرى 25

شمال الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 21

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 25

درجة حرارة الاثنين

القاهرة الكبرى العظمى 33 درجة والصغرى 18

الوجه البحري العظمى، 26 درجة والصغرى 18

السواحل الشمالية الغربية، العظمى 26 درجة والصغرى 17

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، العظمى 27 درجة والصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، العظمى 37 درجة والصغرى 22

شمال الصعيد، العظمى 37 درجة والصغرى 22

جنوب الصعيد، العظمى 39 درجة والصغرى 23

درجة حرارة الثلاثاء

القاهرة الكبرى، العظمى 34 درجة والصغرى 18

الوجه البحري، العظمى 27 درجة والصغرى 18

السواحل الشمالية الغربية، العظمى 26 درجة والصغرى 17

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، العظمى 27 درجة والصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، العظمى 36 درجة والصغرى 25

شمال الصعيد، العظمى 37 درجة والصغرى 20

جنوب الصعيد، العظمى 39 درجة والصغرى 22