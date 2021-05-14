تأجيل المؤتمر الصحفي لمهرجان كان السينمائي لـ3 يونيو المقبل

أجّلت إدارة مهرجان كان السينمائي، المؤتمر الصحفي للدورة 74 من المهرجان لمدة أسبوع واحد، ليعقد في 3 يونيو المقبل، ومن المقرر أن تقام الدورة الجديدة في يوليو المقبل.

وذكر تقرير نشره موقع مجلة «فارايتي» الفنية، أنّ سبب تغيير موعد المؤتمر الصحفي هو كثرة الأفلام التي تم تقديمها للمهرجان، بحسب مصدر في الصناعة، ومن المتوقع أن يكون الاختيار الرسمي والمنافسة أكبر من المعتاد.

ولا يزال مهرجان كان في طريقه لافتتاحه في 6 يوليو مع العرض العالمي الأول للفيلم الموسيقي الرومانسي «Annette» للمخرج ليوس كاراكس، وبطولة آدم درايفر وماريون كوتيار، وحتى الآن أكد تييري فريمو، مدير المهرجان عرض فيلمين في الدورة الجديدة أولهم «Annette»، وثانيهم «Benedetta» للمخرج الهولندي بول فيرهويفن.

وتشمل بعض الأفلام التي يتم النظر فيها في هذه النسخة دراما شون بن «Flag Day» والتي يلعب فيها الممثل والمخرج دور البطولة جنبًا إلى جنب مع ابنته ديلان بن وابنه هوبر بن، وجوش برولين ومايلز تيلر.

وتشمل الاحتمالات الأخرى في مهرجان كان أيضًا «The Power of The Dog» كتابة وإخراج جين كامبيون مبني على رواية تحمل نفس الاسم للكاتب توماس سافاج، بطولة بيندكت كامبرباتش، وكيرستين دانست، إنتاج شبكة «نتفليكس»، ​وقد تفتح أبواب المنافسة في النهاية.

وتشمل قائمة المؤلفين الدوليين المتوقع عودتهم إلى المهرجان، جاك أوديار بـ«Paris, 13th District»، والإيراني أصغر فرهادي بـ«AHeroA»، إضافة إلى ناني موريتي بـ«Three Floors» بطولة ريكاردو سكامارسيو.

وتأجل موعد الدورة 74 عن الموعد المعتاد للمهرجان في شهر مايو إلى شهر يوليو، لتقام في الفترة من 6 إلى 17 يوليو، كما أعلن سابقًا، أنّ المخرج الأمريكي سبايك لي سيترأس لجنة تحكيم المسابقة، بينما سيختتم المهرجان فعالياته يوم 17 يوليو.