سلوى محمد علي: رئيس "كان" أشاد بتنظيم مهرجان القاهرة السينمائي

كشفت الفنانة سلوى محمد على، أنها فؤجئت خلال حفل افتتاح النسخة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، برؤساء مهرجانات "كان" و"برلين" و"فينسيا" السينمائية، في كلمات مسجلة إلى مهرجان "القاهرة"، ويقولون فيها "تحيا السينما، وبرافو على تنظيم المهرجان في ظل تلك الظروف الصعبة، وخلي بالكم من نفسكم".

وأضافت "على" خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "3 ستات"، والذي تشارك في تقديمه ويذاع على شاشة "صدى البلد"، أن بالفعل اللجنة المسئولة عن تنظيم المهرجان، حرصت على تطبيق كافة الإجراءت الاحترازية والوقائية، كما ألزمت الجميع على التباعد الاجتماعي، ومنعتهم من المشاركة بأي من فعاليات المهرجان دون الالتزام بالكمامة.

وأكدت مقدمة برنامج "3 ستات"، أن قرار إدراة المهرجان بزيادة عدد عروض الأفلام المشاركة بالدورة التي اختتمت فعاليتها مؤخرًا إلى 3 عروض بدلا من عرضين فقط، ما ساهم في تقليل عمليات الزحام بعض الشيء، موضحة أن طوابير الجماهير العادية أمام قاعات عروض أفلام المهرجان، دليلا كبيرًا على نجاح هذه الدورة وتميزها.

وأشارت، إلى أن الطريقة التي تحدث بها رؤساء أكبر 3 مهرجانات سينمائية في العالم، عن مهرجان القاهرة الدولي، تعبر أنهم ينظرون إلينا على أننا بنفس المستوى، قائلة: "إحنا فعلا على نفس المستوى، زمان لحد الستينات كان لينا حضور في مهرجان (كان) كل سنة، مفيش حاجة اسمها دورة في هذا المهرجان ملناش فيها فيلم، ولكن تراجع وجودنا في السبيعينات شوية".

وأردفت، أن مهرجان القاهرة ترأسه الكثير من الشخصيات الهامة على مدار تاريخه، بداية من الأستاذ سعد الدين وهبة، والناقد الراحل سمير فريد، والدكتور الفنان الراحل عزت أبوعوف، والفنان حسين فهمي وكيف ساعد تمكنه من اللغة الإنجليزية وعلاقاته المتشعبة بفنانين العالم، في تميز الدورات التي ترأسها، معربة عن فخرها به وبحضوره وشياكته وشخصيته، مختتمة: "لدينا الكثير من الناس التي تدعو للفخر".