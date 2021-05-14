أحداث جديدة في اختفاء فتاتين بالبحيرة: الأب تلقى اتصالا يؤكد عودتهما

أحداث جديدة كشف عنها فايز عبد العاطي السمالوسي، والد الطالبة «شيرين» المختفية، هي وزميلتها «أسماء»، منذ الأحد الماضي، وأطلق الآلاف من أهالي البحيرة الاستغاثات للبحث عنهما، حيث قال إن الفتاتين في طريقهما إلى المنزل حسب اتصال الأهالي به وإخباره بذلك، لافتا إلى أنه لم ير ابنته حتى الآن، وفي انتظار وصولها وزميلتها.

بداية القصة

انتشرت قصة اختفاء الفتاتين عقب استغاثات أطلقها الآلاف من أبناء محافظة البحيرة، للإدلاء بأي تفاصيل تفيد في العثور عليهما، بعدما خرجتا يوم الأحد الماضي ولم تعودا إلى منزلهما حتى الآن.

خوف وترقب من أهالي الدلنجات

وسط حالة من الخوف والترقب، وضع المتابعون مئات علامات الاستفهام حول اختفائهما، وزادت التساؤلات حول طبيعة صداقتهما، خاصة وأن هناك فرق في السن وطبيعة الدراسة بينهما، حيث أن إحداهما تدرس الحقوق والأخرى خريجة طب بيطري.

علاقة الفتاتين ببعضهما

«شيرين» و«أسماء» صديقتان منذ فترة، ولا تربطهما زمالة دراسة، حيث لكل منهما وجهتها الدراسية الخاصة، حسب قول توفيق السيد خال «شيرين»، ولم يشر إلى كيفية تعرفهما على بعض، وذكر أن الاختفاء منذ يوم الأحد الماضي الموافق 9 مايو، ولم تظهر أي أخبار تدل على مكانهما.

تفاصيل جديدة في القضية

وقال فايز السمالوسي، والد «شيرين» لـ«الوطن»، «تلقيت اتصالا هاتفيا من بعض الأهالي منذ قليل، أكدوا لي أن الفتاتين في طريقهما إلى المنزل، ولم يذكروا أي تفاصيل عن واقعة اختفائهما، وأنا لم استفسر عن أي تفاصيل، كل ما يهمني هو عودة ابنتي وكل شيء يتدبر بعدها»، موضحا أنه ينتظر وصول ابنته بفارغ الصبر حتى تبرد ناره، وتعود الحياة إلى منزل الأسرة مرة أخرى.