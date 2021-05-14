دورها المراجعة.. «التعليم العالي» تعلن الشروط الأساسية في طلب رخص البناء

مع بدء التطبيق التجريبي لمنظومة اشتراطات البناء الجديدة، وبدء العمل في 27 حي على مستوى الجمهورية لإصدار التراخيص البنائية لمدة 60 يومًا لتقييم التجربة قبل تعميمها على المحافظات، برز دور المكاتب الاستشارية في الجامعات، والتي سيكون دورها مراجعة اشتراطات البناء الواردة في طلبات المواطنين، والتى سترد إليها عبر الأحياء، بعيدا عن أي تعامل مباشر بين المواطن والمكاتب الاستشارية في الجامعات.

وتنشر «الوطن» أبرز الشروط الوارد تواجدها في طلب رخصة البناء، والتي سيراجعها وهي كالتالي:

- عقد الأرض أو المنشأة المراد بناءها مسجلا بالشهر العقاري، وليس عقد بصحة توقيع، أو من خلال توكيل وغيره.

- حال توافر هذه الشروط تصدر شهادة الصلاحية، وبعدها تراجع خلال أسبوع، ويجرى مطابقة الأرض بالاشتراطات الموضوعة، حيث ستكون التراخيص الممنوحة بها طابع عمراني ومعماري، يضمن جودة العمران.

- التأكد من أن المنشأة أو المبنى مطابق للطابع العمراني، وفقا للاشتراطات الصحية المتماشية مع اشتراطات المدينة كاملة.

- حال توافر هذه الأمور، تصدر المكاتب الاستشارية في الجامعات الموافقة الفنية لإصدار التراخيص بالنسبة للتنفيذ والمتابعة.

نائب وزير التعليم العالي: اشتراطات أساسية قبل منح رخص البناء

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» قبل أيام، قال الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، إن دور الجامعات سيكون بالتشارك مع الوزارات الأخرى مثل الإسكان والتنمية المحلية، للوصول إلى المنتج النهائي الخاص باشتراطات البناء الموحد، خاصة أن المشكلة التي كانت موجودة في وقت سابق وتسببت في فوضى البناء كانت تتمثل في التشريعات والقوانين التي أدت إلى وجود عشوائيات ومدن غير مخططة.

وشدد «عاشور» أن لكل محافظة اشتراطات تختلف عن الآخرى، نظرا للكثافات السكانية في كل محافظة، وهناك اشتراطات أساسية لضمان جودة الحياة، مثل عرض الشارع، والتأكد من أن هذا العقار لن يسبب أزمات مرورية في هذه المنطقة.