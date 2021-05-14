مديريات التعليم: التزمنا بمعايير «القومي للامتحانات» في أسئلة 3 إعدادي

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات، أنه تم التأكيد على جميع موجهي المواد بضرورة تنفيذ كافة التعليميات التي أعلنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في وضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، والتي من المقرر عقدها في شهر يونيو المقبل، ورقيًا في لجان مراقبة ومؤمنة جيدًا، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، إنه تم التنبيه على موجهي المواد بضرورة تنفيذ التعليمات التي كشفها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بشأن وضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2021.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المديرية كثفت من جهودها للاستعداد لعقد الامتحانات في شهر يونيو المقبل، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية التابعة لها، موضحًا أنه سيتم تخصيص غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية.

«تعليم الجيزة»: توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، أن موجهي المواد حرصوا على تطبيق كافة التعليمات بشأن وضع أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي، موضحة أنه سيتم عقد الامتحانات ورقيًا، وتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وقال مجدي الجيار، وكل مديرية التربية والتعلين، إنه تم إعلان جدول الامتحانات، موضحًا أن الامتحانات ستبدأ يوم 5 يونيو المقبل، في مادة اللغة العربية والخط وتتوالى حتى يوم 10 من نفس الشهر في مادة الدارسات الاجتماعية.

وأضاف «الجيار» أنه سيتم تطهير المدارس يوميًا وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد كل مادة بمفردها، وسط إجراءات وقائية مشددة.