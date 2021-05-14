التعليم تكشف أهم مرادفات «الثعلب والكلب» و«العناصر المشعة» للإعدادية

قدّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شرحا لطلاب الصف الخامس الابتدائي، من خلال قناة مدرستنا التعليمية للمراحة الابتدائية، لبعض أهم المفردات اللغوية من درس «الثعلب والكلب»، في مادة اللغة العربية، إضافة إلى شرح الأبيات وأهم مواطن جمال النص.

وذكرت الوزارة، أنّ القنوات التعليمية حريصة على الاستمرار في بث الححصص التعليمية لجميع المراحل خلال أيام العيد، حيث تقدم شرحا مبسطا لجميع الطلاب وتؤهلهم جيدا للامتحانات، مشددة على الطلاب بضرورة اتباعها والاطلاع على المضامين العلمية التي يتم بثها يوميا.

وأكدت شرح العناصر المُشعة في الطبيعة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، على قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الإعدادية اليوم، من درس النشاط الإشعاعي والطاقة النووية في مادة العلوم.

«التعليم»: جار التنسيق مع مديريات التربية والتعليم للاستعداد للامتحانات

وفي سياق منفصل، تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، وامتحانات الثانوية العامة 2021، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد، وأوضحت الوزارة أنّه سيتم التنسيق مع مختلف مديريات التربية والتعليم للاستعداد للامتحانات، كما أنّ كنترولات الثانوية العامة ستبدأ مراجعة استمارات التقدم للامتحانات.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه سيتم السماح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي، بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي، موضحا أنّ الامتحانات ستعقد بنظام الأسئلة الجديدة وأوبن بوك، وعلى الطلاب الاهتمام بما يتم شرحه على جميع المنصات التعليمية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّ الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وسيتم إعلان الجدول خلال أيام، مشيرا إلى أنّ مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات هي المسؤولة عن وضع امتحانات الشهادة الإعدادية وتصحيحها وإعلان نتائجها للطلاب، وسيتم عقد الامتحانات وسط تنفيذ الإجراءات ضد فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية.