الاثنين المقبل.. التموين تستأنف إضافة المواليد على البطاقات

أعلن الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بدءًا من يوم الاثنين المقبل سوف يتم إضافة المواليد على البطاقة التموينية وذلك من خلال موقع دعم مصر، كما أن إضافة المواليد الجديدة يكون للفئات الأولى بالرعاية، ممن لا يزيد دخلهم الشهري عن 1500 جنيها أو معاشه عن 1200 جنيها حاليا، ومع بداية شهر يوليو المقبل سيتم رفع الحد الأدنى في إضافة المواليد الجديدة أو استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخلا شهريا حتى 2400 جنيها، أو المعاشات حتى 1500 جنيها، ويرصد التقرير التالي خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين عن طريق بوابة دعم مصر:

- الدخول على بوابة مصر الرقمية بشرط أن يكون المواطن قام بتسجيل حساب شخصي عليها مسبقا، ثم يتبع الخطوات التالية.

1- الدخول على الموقع ونقوم بالضغط على ضم أفراد أسرتي.

2- يتم الضغط على ضم أفراد أسرتي وذلك لإضافة مولود جديد.

3- يتم اختيار ابدأ الخدمة.

4- تظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، والتي تتطلب إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

5- بعدها تظهر بيانات مقدم الطلب، وعدد الأفراد، والمحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية، يتطلب الأمر الضغط على المربع الخاص بموافق على الشروط والأحكام.

6- قم باختيار الأشخاص المراد ضمهم، بشرط أن يكونوا من الأقارب من الدرجة الأولي، وتسجيل الرقم القومي.

7- يمكن معرفة نتيجة الطلب من خلال الضغط على تتبع الطلب، لمعرفة موقفه.

الأوراق المطلوبة

1- البطاقة الشخصية لـ«رب الأسرة».

2- بيان بعدد المستفيدين بالسلع التموينية على البطاقة التموينية، يستخرج هذا البيان من المكتب التمويني التابعة له البطاقة.

3- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر للأطفال المراد إضافتهم.

4- يحدد عدد الأطفال الذين سيتم إضافتهم فور إعلان وزارة التموين الشروط الخاصة بإضافة الأطفال.