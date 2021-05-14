توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس، خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من يوم غد السبت الموافق 15مايو الحالي، حتى يوم الإثنين الموافق 17 من نفس الشهر.

ويتوقع الخبراء أن يسود غدا طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، السواحل الغربية، والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود غدا طقس لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن الرياح تنشط على مناطق من جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

أما عن حالة الطقس الأحد، فيسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبير والوجة البحري والسواحل الشرقية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، ولطيف ليلا على السواحل الغربية معتدل على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 15 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 16 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26 .

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26 .

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 17 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.