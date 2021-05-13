جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب «ألياف نباتية طبيعية»

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من عبوات الألياف النباتية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من أكياس الألياف النباتية الطبيعية

وفى أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقف محمد محمود إبراهيم مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب المصريين القادمين من الإمارات أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية لملاحظة سفره لعدة مرات متتالية.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية فأجاب بالنفى.

تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة محمد عبد المنعم رئيس قسم الفحص فتلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة.

الجمارك تحبط تهريب 876 عبوة من الألياف النباتية الطبيعية تستخدم لعلاج لقولون العصبي والانتفاخ

وبالعرض على أحمد سيد، مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول، قرر تكليف أحمد عبد الواحد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 73 عبوة بكل عبوة 12 كيسا بإجمالي 876 كيسا من الألياف النباتية الطبيعية التى تستخدم لعلاج لقولون العصبي والانتفاخ وجرثومة المعدة داخل حقائبه، وأقر أنه يقوم بتوصيل المضبوطات بمقابل مادي.

اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمرك

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 47 لسنة 2021 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.