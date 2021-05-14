وزير النقل: سأحضر فرح ابنة قائد قطار أسوان «عشان كلنا عيلة واحدة»

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّه سيحضر اليوم «فرح» ابنة خالد أحمد الليثي، قائد قطار أسوان السياحي رقم 82، الذي سيطر عليه وتفادى وقوع حادث كبير بسبب اعتراض جرار زراعي محمل بأطنان من القصب طريقه، الشهر الماضي، موضحا أنّه وعد الليثي بحضور فرح ابنته أثناء تكريمه: «سأحضر فرح بنت قائد قطار أسوان لأننا كلنا عيلة واحدة».

وأكد الوزير لـ«الوطن»، حرصه على لم شمل عمال هيئة السكة الحديد، لعودة الانضباط وبذل أقصى جهد في العمل، لتقديم خدمات مميزة لجموع الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، منوها بأنّ قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون راكب يوميا، والوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات نهائيا، بتكلفة قدرها 225 مليار جنيه.

وتابع الوزير أنّ جميع القطارات القديمة ستتوقف عن العمل على السكة الحديد خلال شهر ديسمبر المقبل، ومع بداية السنة الجديدة، ستكون كل القطارات العاملة جديدة ومؤهلة، لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أنّ العمل يسير على مدار الساعة لخدمة المواطن المصري.

وكان خالد أحمد الليثي، قائد قطار النوم السياحي رقم 86، تمكن من السيطرة على القطار لتفادي وقوع حادث كبير بسبب اعتراض جرار زراعي محمل بأطنان من القصب طريقه، الشهر الماضي.

وعن وصفه لاعتراض الجرار للسكة الحديد، يقول قائد القطار السياحي، «أنا مش عارف إزاي الجرار عدى سور ارتفاعه 4 متر، ده لو بيمثل في ناشيونال جرافيك في أبو ظبي مش هيعمل كده»، موضحا أنّ القطار السياحي عبارة عن فندق متحرك يحتوي على جميع الخدمات التي تقدمها هيئة السكة الحديد للركاب.

وأكد أنّ العناية الإلهية ويقظته الشديدة مكنته من السيطرة على القطار وتفادي وقوع الحادث، موضحا أنّه يجب على قائد القطار التمتع باليقظة الشديدة واتباع التعليمات من القيادات العليا.

وحثّرالليثي، جميع المواطنين على ضرورة الالتزام بالتعليمات عند عبور السكة الحديد، واصفا القطار بـ«الكتلة النايرة»: «هواء القطار ممكن يموت الإنسان»، لافتا إلى أنّه يعمل في مهنة القيادة منذ عام 1990.

وأشار إلى أنّه حصل على العديد من الدورات التأهيلية والتدريبية، سواء للتدريب على كيفية القيادة للقطارات بشكل صحيح، أو التدريب والتأهيل النفسي، إضافة إلى التدريب على كيفية التعامل مع المواقف الطارئة، وكيفية اتخاذ القرار في وقت سريع وبحكمة شديدة.

وعن رسالته لقائدي القطارات، قال خالد أحمد: «ربنا يكون في عونهم»، موضحا أنّ قائد القطار يتعرض لمواقف صعبة بصفة مستمرة تستلزم منه التركيز الشديد، مشيرا إلى أنّه منذ عمله في هيئة السكة الحديد وهو يحرص على تنمية مهاراته واتباع كافة التعليمات التي يتلقاها من مرؤوسيه.