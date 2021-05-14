وزير النقل يفي بوعده.. سافر لحضور فرح ابنة قائد قطار أسوان

كشف خالد أحمد الليثي، قائد قطار أسوان السياحي، الذي تمكن من إيقافه بعد ظهور جرار زراعي محمّلا بالقصب يعترض طريقه بعد محطة كوم إمبو، متفاديا وقوع حادث شنيع، أنّ الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وفى بوعده وحضر عقد قران ابنته اليوم في محافظة أسوان، قائلاً: «الوزير جه المحافظة من الساعة 8 الصبح ودي حاجة تشرفنا».

وأضاف الليثي لـ«الوطن»، أنّ الوزير وصل لمحافظة أسوان، في تمام الساعة الثامنة صباحا، وعقد قران ابنته سيتم في الساعة الرابعة بعد أذان العصر بحضور وزير النقل.

وتابع قائد القطار السياحي، أنّ الفريق كامل الوزير حرص على تنفيذ وعده بحضور عقد قران ابنته، ما يؤكد اهتمامه بقائدي القطارات وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم، موضحا أنّ المحافظة كثّفت جهودها استعدادا لاستقبال وزير النقل بأجهزتها كافة، من تنظيف شوارع المدينة.

وكان الفريق كامل الوزير، كرّم خالد أحمد الليثي، بشهادة معتمدة من وزارة النقل، ومكافأة مالية قدرها 2000 جنيه، ليقظته وتمكنه من إيقاف القطار السياحي لتجنب وقوع حادث آليم.

«الليثي»: الوزير كرمني بـ2000 جنيه وشهادة تقدير

وتعود أحداث الواقعة، إلى أنّه أثناء سير القطار السياحي، رأى خالد الليثي، قائد القطار، جرار زراعي يعترض طريقه بعد محطة كوم امبو، متجاوزا سور السكة الحديد على بعد 300 متر، وحاول «الليثي» إيقاف القطار على بعد 50 مترا من الجرار.

وقال «الليثي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ العناية الإلهية ويقظته مكنته من رؤية الجرار الذي ظهر أمامه بشكل مفاجيء، وتمكن من إيقاف القطار، مشددا على جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات السكة الحديد، واتخاذ الاحتياط أثناء مرور المزلقانات.

وأضاف «الليثي»، أنّ وزير النقل كرّمه ليقظته وتركيزه في عمله، ووعده بحضور عقد قران ابنته، مشيرا إلى أنّ قائدي القطارات يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة في العمل، كما أنّه حصل على العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية في عمله.