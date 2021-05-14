«بيطري الشرقية» يحصن 73 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور

قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن، بتحصين الطيور ضد مرض إنفلونزا الطيور، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة، ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها.

من جهته، أوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت خلال شهر إبريل الماضي 2021، بتحصين 73 ألفا و890 طائرا ضد مرض إنفلونزا الطيور بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على 564 منزلا بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت بتنظيم 240 ندوة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.