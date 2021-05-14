ضبط 14958 شخصا لعدم ارتداء كمامات.. وتحريز 2401 شيشة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 14958 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ14923 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 35 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 1986 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 339 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 2401 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.