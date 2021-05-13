تحصيل 783 ألف جنيه غرامة عدم ارتداء كمامات خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة، في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، عن النتائج الأتية..

ضبط (15722) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ(15673) شخصا بقيمة إجمالية 783.650 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (49) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (2564) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (370) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات (3666) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.