حظك اليوم السبت 15-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الأسد، أنّه لا يستطيع أن يعيش بلا حب، على الرّغم من الخيبات الكثيرة التي قد يمرّ بها، فهو يظهر حبّه علنًا ولا يخجل من إعلانه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة.. نظّم جهودك ولا تبددها فيما لا يفيد ولا تعلن خططك وتجنب التعالي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللمراقبة الصامتة وينفعك عدم الحديث عن حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.