حظك اليوم السبت 15-5-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يتسم بالذكاء والصدق، وأبرز عيوبه سرعة الغضب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمنحك إشعاعا خاصا وعليك أن تعد نفسك لاستقبال الخير.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للخروج من عزلتك وتسترخي مع أصدقاء مقربين.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.