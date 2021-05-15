حظك اليوم السبت 15-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بقدرته على استخدام الأسلوب الحيادي في التعامل مع الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق واليوم عليك أن تحترس من المغامرة والتسرع في سلوكيات طائشة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ويجب أن تكون دقيقا في أقوالك وتمهل في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.