رئيس شعبة الحلوى: بهذه الطريقة نتخلص من فوائض كحك العيد

كشف صلاح العبد رئيس شعبة الحلوى بغرفة تجارة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن طريقة تخلص محلات الحلوى من فوائض كحك عيد الفطر.

وقال العبد، يتم ذلك من خلال عدة طرق منها قيام المصانع المنتجة بإنتاج حسب الحاجة وإنتاج علب متناهية الصغر زنة نصف كيلو مشكل من كافة الأنواع، وما تبقى من الكحك يتم بيعه خلال أيام عيد الفطر والأيام التالية دون زيادة في الأسعار واستبعد رئيس شعبة الحلوى حدوث أي خسائر لدى محلات الحلوى من فائض كحك العيد.

وأضاف، أن المبيعات قبيل عيد الفطر قد شهدت إقبالًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الأسعار لم تشهد أي زيادة حتى مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج تماشيًا مع الحالة الاقتصادية للمواطنين.

وذكر العبد، أن الدقيق والزيوت والزبدة شهدت ارتفاعات تجاوزات 20% مدعومة بارتفاع الأسعار العالمية، موضحًا أن حصيلة المبيعات جاءت عكس توقعات العديد من التجار.

وفي رصد لأسعار الكحك والبسكويت فيباع الكعك والبسكويت بأسعار تتراوح بين 100 إلى 120 جنيها للأصناف الشعبية.

وفى الأحياء الشعبية يلجأ عدد كبير من محلات الحلوى إلى التخلص من فائض الكحك من خلال توزيعه على العمال أو التبرع به لبعض الجمعيات الخيرية أو عمل عروض سعرية على علب الكحك بتخفيضات قد تصل إلى 70%من السعر الحقيقي للعلبة قبيل عيد الفطر، بحسب رجب عبد الباسط صاحب مخبز أفرنجى بالجيزة.

خاصة أن عدد كبير من هذه المخابز الأفرنجية تستعد بعد العيد مباشرة لإنتاج الفينو وهو يأتى فى مرتبة متقدمة فى إنتاج هذه المخابز لاستئناف الدراسة والعمل، وأوضح صاحب الخبز أن المخابز الأفرنجية تلجأ لعمل الكعك بشكل مؤقت وموسمي، لافتا إلى أن علب الكعك فى المخابز تباع بمتوسط من 40 حتى 60 جنيها للعلبة حسب الحجم.

وتقدر غرفة تجارة القاهرة حجم استهلاك المصريين من الكحك والبسكويت بـ70 ألف طن فى عيد الفطر وهى ثابتة منذ العام الماضي 2020.