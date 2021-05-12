نصائح عند شراء كحك العيد: ابتعد عن المصادر المجهولة وتأكد من الصلاحية

ساعات قليلة ويقبل عيد الفطر المبارك الذي لا احتفال به دون كحك العيد والبتيفور والغريبة، حيث يجتمع الناس والأهل على أكل الكحك، منهم من يفضل شراءه من المحلات بدلا من بذل المزيد من الطاقة والجهد في صنعه وخطوات تحضيره، ولكن مع انتشار فيروس كورونا هناك بعض الأمور التي يجب مراعتاها عند شراءه.

وفي هذا الصدد تقدم لكم «الوطن» في السطور الآتية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند شراء كحك العيد وفقما ذكرته شيري أنسي خبيرة التغذية، حتى لا يتعرض الشخص لمخاطر صحية ولضمان عدم وقوعهم ضحايا لعمليات الغش التي تنتشر بكثرة خلال موسم الأعياد.

نصائح عند شراء كحك العيد

احرص على شراء الكعك من مصدر موثوق فيه ومعتمد لبيع الحلويات وتصنيعها ومنافذ البيع المرخصة، ويحفظ الكحك في أماكن جيدة مخصصة للحفظ.

يجب أن يحتوي غلاف علب الكحك الذي ستقوم بشرائه على اسم المحل وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

تجنب شراء الكحك من الباعة الجائلين، الذين يبيعون أصناف مجهولة المصدر.

تأكد من أن المنتجات خالية من الروائح الغير مقبولة وروائح التزنخ.

قم بتعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من المحل الذي ستشتري منه كحك العيد.

استبدل الدفع النقدي بالدفع عن طريق استخدام بطاقة الصراف الآلي إن أمكن.

احرص على ارتداء الكمامة والجوانتي أثناء الخروج من المنزل.

لا تلمس المنتجات التي لا تريد شراءها المتواجدة بالمحل واحرص على الانتهاء من عملية الشراء سريعا ولا تنتظر دون داعي.

الالتزام بتنفيذ إجراء التباعد الاجتماعي، واجعل مسافة بينك وبين الآخرين بالمحل لا تقل عن متر ونصف.

امسح العلب والعبوات التي قمت بشرائها بالمطهر قبل أن تقوم بفتحها أو تخزينها.

بعد عميلة الشراء يجب التخلص من علبة الكحك على الفور ووضعها بطبق آخر نظيف.

غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، قبل وبعد الخروج من المنزل.