إزاي تستبدل العملات النقدية التالفة من البنوك وشروطها؟

امتلاك عملات مُهلهلة أو تالفة أو ممزق بعض الأجزاء منها، أمر معرض له الكثير، وعليه قد يتساءل البعض عن كيفية تبديلها بأخرى جديدة وهل هناك شروط لحدوث ذلك أم أنه لا يوجد تبديلا لها.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» شروط وكيفية استبدال الأموال التالفة، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

طريقة استبدال العملات النقدية التالفة من البنوك

يستطيع للعملاء تغيير أي فئة من العملات المختلفة، عبر التوجه لـ 147 شارع محمد فريد، فرع البنك المركزي بجوار محطة مترو محمد نجيب بالنسبة للعملات الورقية.

أما بالنسبة للعملات المعدنية، فيتم تغييرها في 54 شارع الجمهورية فرع البنك المركزي، وبنفس قيمتها.

شروط استبدال الأموال التالفة

- أن تكون العملات سارية، وليست عملات ألغى العمل بها.

- ضرورة اكتمال الورقة بشكل لا يخل برقم الإصدار المطبوع والرقم المسلسل، والعناصر التأمينية للورقة النقدية.

- أن تتداول العملات النقدية في الأسواق المصرية من فئات: نصف جنيه، وجنيه، و5 جنيهات، و10 جنيهات، و20 جنيهًا، و50 جنيهًا، و100 جنيه، و200 جنيه.

يجب أن تتضمن العلامة المائية وشريط متغير لونيًا وبصريًا ويظهر به رقم الفئة عند تغير زاوية الرؤية.

- يجب أن تطابق التسجيل الطباعي عبارة عن جزء من عين حورس في الوجه ومتكامل في ظهر الورقة عند النظر إليه عن طريق الضوء النافذ.

- كما يجب أن تحتوى على شريط تأميني مكتوب عليه رقم الفئة بطريقة التفريغ، وطباعة بارزة ذات ملمس مميز، وتختلف بعض العناصر التأمينية من فئة وأخرى، ويتم تحديدها عن طريق موظفي البنوك.

- ويجب أن تحتوى العملة الورقية على شريط تأميني متقطع ظاهريًا متصل عبر الضوء النافذ ويظهر عليه شعار الجمهورية ورقم الفئة ويتغير لونه عند تغير زاوية الرؤية.