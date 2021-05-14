ضبط 23 مخالفة تموينية بمركز دير مواس في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
08:30 م | الجمعة 14 مايو 2021
مخبز بلدي
تواصل الوحدة المحلية بمركز ديرمواس، تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كل القطاعات الخدمية، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء داخل المركز، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.
شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، بهدف رفع مستوى الخدمات لمقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع، خاصة خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
من جانبها؛ أوضحت نبيلة علي رئيس مركز ديرمواس، أن الحملة أسفرت عن تحرير 23 مخالفة، تنوعت ما بين «نقص وزن، وغير مطابق للمواصفات، ونظافة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبون»، بالإضافة إلى تحرير محضرين ذبح خارج السلخانة، بحرز 7 كيلو، مشيرة الى أنه تم التحفظ على كل المضبوطات، تمهيدًا لإرسال عينة لمعامل التحاليل، للتأكد من نتيجة العينات، وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه، مؤكدة استمرار الوحدة المحلية في تنفيذ الحملات بصفة دورية.
وفي وقت سابق؛ أعلن محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى، استعدادا لعيد الفطر المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، وتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة من مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.