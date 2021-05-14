ضبط 23 مخالفة تموينية بمركز دير مواس في المنيا

تواصل الوحدة المحلية بمركز ديرمواس، تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كل القطاعات الخدمية، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء داخل المركز، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، بهدف رفع مستوى الخدمات لمقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع، خاصة خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

من جانبها؛ أوضحت نبيلة علي رئيس مركز ديرمواس، أن الحملة أسفرت عن تحرير 23 مخالفة، تنوعت ما بين «نقص وزن، وغير مطابق للمواصفات، ونظافة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبون»، بالإضافة إلى تحرير محضرين ذبح خارج السلخانة، بحرز 7 كيلو، مشيرة الى أنه تم التحفظ على كل المضبوطات، تمهيدًا لإرسال عينة لمعامل التحاليل، للتأكد من نتيجة العينات، وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه، مؤكدة استمرار الوحدة المحلية في تنفيذ الحملات بصفة دورية.

وفي وقت سابق؛ أعلن محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى، استعدادا لعيد الفطر المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، وتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة من مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.