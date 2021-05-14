عاجل.. إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال في تصادم سيارتين بالفيوم

أصيب 8 أشخاص جراء تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الساحلي بمحافظة الفيوم مساء اليوم الجمعة.

تلقى اللواء رمزي البسيوني مدير أمن الفيوم، إخطارا من مرفق إسعاف الفيوم، يفيد بتصادم السيارات قرب منطقة الأوبرج.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارات الإسعاف، ونقلت المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، فيما نجح ضباط المرور من إعادة حركة المرور إلى طبيعتها في مكان الحادث.

وتسبب الحادث في إصابة «حبيبة فادي زغلول 14 سنة، بكسر في القدم اليسرى، وغالب محسن زغلول 12 سنة، بجروح بالجسم ومحمد حسني سبع 31 سنة، بكدمات بالجسم، وعلي ربيع 20 سنة بكدمة شديدة بالظهر».

وأسفر الحادث عن إصابة «إيهاب زغلول عبدالحميد 55 سنة، كدمات بالضلوع، ومريم محسن زغلول 15 سنة، كسر بالساق اليمنى، وفادي زغلول عبدالحميد 55 سنة، كدمة بالصدر، وهدى فادي زغلول 10 سنوات، مصابة بكسر مضاعف بالساق اليسرى».