آلاف المواطنين في الفيوم يؤدون صلاة العيد بـ«الكمامة والمصلية»

أدى الآلاف من أهالي محافظة الفيوم، صلاة عيد الفطر المبارك، في مسجد ناصر الكبير بوسط مدينة الفيوم، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا».

وتقدم المصلين الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء رمزي البسيوني المزين، مدير الأمن، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت قوات الأمن والمرور بمحيط المسجد لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدس والتزاحم.

وقال الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أهالي الفيوم أدوا صلاة العيد في 2000 مسجد بقرى ومراكز المحافظة التي تم تخصيصها لأداء الصلاة.

وأوضح أنه تم التشديد على ضرورة إدخال المصلين بالكمامة والمصلية الخاصة به منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا.

يذكر أنه جرى إغلاق الحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات لمنع التجمعات والتكدسات من المواطنين خلال الاحتفال بالعيد.

وفي سياق متصل انتشرت قوات الأمن بشوارع الفيوم لمنع التجمعات والتجمهر من قبل المواطنين.