في أول أيام العيد.. برلمانية تهدي الحلوى والورود للأطقم الطبية بعزل الفيوم

نظمت الدكتورة ميرڤت عبد العظيم عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، يرافقها وفد من سيدات المحافظة، زيارة إلى قسم العزل بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، احتفالًا بعيد الفطر المبارك، والذي يتزامن الاحتفال معه باليوم العالمي للتمريض، حيث إنّ التأمين الصحي بالفيوم، هو أكبر مستشفى عزل بالمحافظة، لتهنئة وتكريم طاقم التمريض ومعه العاملات والعمال في المستشفى، وتقديم الورود وعلب من حلوى العيد، والعصائر، مع مكافأة مالية رمزية، لجميع الحضور كما تم تهنئة وتوجيه الشكر والزهور وتوزيع الحلوى على الطبيبات والأطباء الموجودين بالنوبتجية المسائية.

وقالت النائبة ميرڤت عبد العظيم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ هذه الزيارة والتكريم للأطقم الطبية؛ تأتي نظرًا لتضحياتهم لأنهم تركوا منازلهم وأسرهم في ليلة العيد، وفي أول أيامه للسهر على راحة مرضى الكورونا، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى أنّ الوفد لفت نظره نظافة المستشفى الفائقة والهدوء والنظام السائدين في كل الأقسام.

وأضافت عضو مجلس النواب أنّهم قاموا بزيارة جميع الأقسام للمرور على جميع العاملين ودعمهم نفسيًا، وشكرهم كما هنأوا المرضى بعيد الفطر، مُتمنين لهم الشفاء العاجل للصمود أمام تلك الأزمة، وقدمنا الوفد التهنئة لكل ممرضاتنا العظيمات بخير، وكل الأطقم الطبية والعمال والعاملات في أحسن حال.

وكشفت عضو مجلس النواب، أنّها التزمت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية هي وجميع من كان في الوفد المرافق لها قبل دخولهم إلى مستشفى العزل، حيث حرصن على ارتداء الكمامات الواقية، وتعقيم أيديهم بالكحول قبل دخولهم المستشفى وعقب خروجهم منها.

ولفتت إلى أنّها شعرت بسعادة بالغة بسبب ردود أفعال الأطقم الطبية والبسمة التي ارتسمت على وجوههم حينما وجدوا من يحنوا عليهم ويشكرهم على مجهوداتهم حتى ولو كان بأبسط الأشياء، خصوصًا في ظل الدور العظيم الذي يقومون به في التصدي لجائحة كورونا.