عاجل.. مصرع مزارع وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مسلحة بقنا

لقى مزارع مصرعه، وأصيب 3 آخرون، منذ قليل، إثر اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية حمرة الدوم في نجع حمادي، بسبب خلافات عائلية.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، بمصرع رضوان حافظ رضوان 63 عامًا مزارع، وعبد الرؤوف ربيع 25 عامًا، مزارع، وعامل عمرة 45 سنة، بطلقات نارية، بسبب خلافات عائلية.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تم نقل الجثة الأولى إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا، لمنع الاشتباكات بين الطرفين، وجار ضبط المتهمين المتسابقين في المشكلة.