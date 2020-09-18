مصرع شاب في اشتباكات مسلحة بدشنا

لقى شاب مصرعه في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية نجع سعيد بمركز دشنا، شمال قنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع شاب يدعى "ي.م.ج" بطلق في الرأس إثر إطلاق النار العشوائي بين عائلتين بقرية نجع سعيد في مركز دشنا، بسبب خلافات قديمة.

وانتقلت سيارة الإسعاف ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزب، فيما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا لمنع نجدد الاشتباكات.

وقال مصدر أمني، إن سبب الاشتباكات خلافات قديمة، وضبط اثنان من المتسببين في المشكلة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.