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«التضامن»: 60 مليار جنيه تكلفة «تكافل وكرامة» خلال 5 سنوات

3.7 مليون أسرة مستفيدة من الدعم النقدي

كتب:

أسماء زايد
09:24 م | الجمعة 14 مايو 2021
جانب من مستفيدات تكافل وكرامة

جانب من مستفيدات تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن اجمالى عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» وصل إلى 3 مليون و700 ألف أسرة مستفيدة، لافتة إلى أن 14 مليون و200 ألف فرد يستفيدون من الدعم بإجمالى 60 مليار جنيها على مدار الـ5 سنوات الماضية .

تحويل بطاقات «تكافل وكرامة» إلى كروت «ميزة»

ولفتت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات لها، إلى أنه يتم تحويل بطاقات «تكافل وكرامة» إلى كروت «ميزة»، مشيرة إلى  أنه سيتم فتح حسابات بريدية مصرفية لمستفيدى برامج وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد، والتي يصل عددها إلى نحو 4 آلاف مكتب على مستوي الجمهورية.

وأوضحت أن الوزارة تدرس حاليًا إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي «تكافل»، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة، حفاظًا على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم.

تعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمنع زواج القاصرات

وأضافت القباج أن هناك تعاونًا بين الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق ذلك الهدف، لافتة إلى أن تزويج الفتيات زيجات غير ملائمة وغير آمنة للفتاة يصل إلى الصفقات الإنسانية أو الاتجار بالبشر، وهو جريمة تعاقب عليها قوانين متعددة سواء قانون الطفل أو قانون الأحوال الشخصية أو قانون العقوبات في بعض الأحوال.

تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل

وأوضحت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال، ثم قامت الوزارة فيما بعد بتنفيذ برنامج سكن كريم، لتحسين خصائص المنازل.

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