عاجل.. مصرع أم وطفليها دهسهم قطار في المنيا

لقت أم واثنين من أطفالها مصرعهم، اليوم الجمعة، في أثناء عبورهم مزلقان السكة الحديد بمركز مغاغة في محافظة المنيا، بعدما دهسهم قطار قادم من القاهرة ومتجها لمحافظات جنوب الصعيد.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بورد إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمصرع سيدة وطفلين بشريط السكة الحديد بأحد مزلقانات مركز غاغة في شمال المحافظة.

بالتنسيق مع فرع هيئة الإسعاف بقيادة الدكتور شريف مدحت رئيس فرع إسعاف المنيا، تم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل جثث الضحايا الثلاث إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأودعت الجثث الثلاث مشرحة المستشفى، وجار التعرف عليهم وتحديد ذويهم.

وكلف مدير الأمن فريق من إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث، وأفادت التحريات الأولية بأنه في أثناء عبور سيدة مع طفليها مزلقان السكة الحديد، تصادف مرور قطار قادم من الشمال ومتجه إلى محافظات جنوب الصعيد، فاصطدم القطار بالثلاثة، ونتج عن ذلك وفاتهما في الحال.