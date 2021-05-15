«مابحبش الصهاينة» تجمع بين إسلام خليل وشبيه شعبان عبدالرحيم

أعلن الشاعر الغنائي إسلام خليل، انتهاءه من كتابة أغنية جديدة تحمل عنوان «مابحبش الصهيانة»، والتي تشهد تعاونه مع سيد عبدالرحيم، صديق الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم والذي يتمتع بنفس خامة صوته وشكله.

وقال الشاعر الغنائي لـ «الوطن»: «أغنية (مابحبش الصهاينة) تتناول ما يحدث حاليا في غزة وسيقوم بغنائها عم سيد، أنا مسجله غنوة عادية من المفترض أن يتم طرحها خلال أسبوع إن شاء الله، وفكرت وقولت أجرب وأخليه يغني الأغنية دي بالمرة لو عملت أثر كويس أخليه يكررها في حاجات تانية».

وتقول كلمات أغنية «مابحبش الصهاينة»

ما بحبش الصهاينة خالص.. شر ما بيخلصش خالص

أي عهد بيخونوه أي وعد بيرفضوه... وده كيان ملعون أبوه

مفيش أمل ينصلحوا خالص

وأضاف إسلام خليل «سيد يشبه بالفعل شعبان عبدالرحيم بشكل كبير من حيث الصوت والشكل وطريقة اللبس، ولكنني لن أقدم له أغنية ليكون امتدادا لعم شعبان عليه رحمة الله.. لأنني لن أريد أقدم نسخة ثانية من شعبان، لأن عم شعبان عبدالرحيم تاريخ ولن يستطيع أحد أن يأخذ مكانه مهما حصل».

جدير بالذكر أن سيد عبدالرحيم، هو صديق وجار المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم في منطقة الشرابية، وتربطهما صداقة قوية، وكان يشجعه الفنان الراحل على الغناء الشعبي، وقد لقبه جمهوره في الحفلات والأفراح باسم سيد عبدالرحيم نسبة للشبه الكبير في خامة الصوت والشكل الذي يجمعه بالراحل شعبان عبدالرحيم.

وقال سيد عبدالرحيم في تصريح سابق لـ «الوطن»: «الشبه بيني وبين شعبان عبدالرحيم عرضني لمواقف عديدة أبرزها منذ أشهر قليلة أثناء إحيائه أحد الأفراح حين قال أحد الحاضرين «عم شعبان الله يرحمك»، فرد عليه «سيد» مازحا «أيوه طلعت اعمل نمرة وراجع تاني»