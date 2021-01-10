إسلام خليل لـ«الوطن»: أهدي مؤمن زكريا أغنية لدعمه.. ربنا يشفيه

انتهى الشاعر الغنائي إسلام خليل، من كتابة أغنية جديدة بعنوان «يارب البشرية تشفي مؤمن ذكريا»، التي أهداها للاعب مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني.

وقال إسلام، إنه يكن كل الحب والاحترام للنجم مؤمن زكريا، الذي لمس قلوب المصريين كلهم، بعد أزمته الصحية الأخيرة، ووجد أن هذه الأغنية، هي أقل واجب أن يقدمها له في هذه الفترة لدعمه.

وأضاف خليل لـ«الوطن»: الواحد مننا بداخله حس إنساني لا يستطيع أن ينكره، فمؤمن زكريا لمسها بداخلي، فقلت لنفسي لماذا لا أقدم له أغنيه دعم له كوقفه انسانيه بجواره وبعتها لناس تحت قياده كابتن الخطيب في النادي الأهلي؟

وتابع: «وأنا في الأستويو بجهز بعض الاغاني جاءت لي الفرصة ان أسجلها واقدمها في ذلك الوقت، وأتمني أن تكون الأغنية سبباً لدعمه، لأنه شخص جميل ويستحق كل الدعم والدعوات له».

وواصل الشاعر الغنائي حديثه قائلاً: أتمنى أن تصل أغنيتي لمؤمن وتنال إعجابه، وإن شاء الله ربنا يتم شفاؤه على خير، ويعود لجمهوره وناديه مرة أخرى

وتقول كلمات الأغنية التي انتهى من تسجيلها إسلام خليل

«يارب البشرية احمينا من كل بلية

يارب كل الناس تشفي مؤمن زكريا

القصه مش لعيب مؤمن صاحب وحبيب

وكل الناس بتحبه وشافوا صورته ويا الخطيب

مؤمن هو الاحساس الناس بتحبه بإخلاص

والكل شاف الشناوي بيرفع معاه الكاس

مؤمن بإخلاصه يحميه لأهله وناسه

الناس كلها دعياله والخطيب حضنه وباسه

مؤمن مثل وصورة لكل الناس المشهوره

وقدوه للشباب وكل لعيبه الكورة

مؤمن كلنا بنحبه وحب الناس يكفيه

مؤمن أبو قلب حنين ادعو ربنا يشفيه»

وكان مؤمن زكريا، غرد عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قبل أيام: «الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، يا رب لك الحمد والشكر، أبشركم قريبا سأكون معكم»