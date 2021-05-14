مخرج «بين السما والأرض» عن مشهد النهاية: تحذير من عاقبة سلوكياتنا

قال محمد العدل مخرج مسلسل «بين السما والأرض» الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، إن المسلسل يتطرق إلى تزايد الشر في المجتمع المصري، وأصبحت طباع المصريين مختلفة عن ذي قبل، موضحًا: «بقى عندنا عادي إن أخ يقتل أخوه أو ابن يقتل أبوه أو أمه.. حاولنا نعمل مسلسل نقول بيه إننا اتغيرنا».

وأضاف محمد العدل الشهير بـ«ماندو العدل» في حواره مع الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «مساء DMC»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أنه اختار هذه النهاية التي مات فيها أبطال المسلسل لتحذير المجتمع من عاقبة استمرار هذه السلوكيات: «اخترت النهاية دي عشان نظهر الحاجة اللي ممكن نوصلها لو متغيرناش، وسيبت الطفل عايش عشان ده المستقبل، وإننا لازم نتغير قبل ما يفوت المعاد».

بدوره قال الفنان محمد ثروت، إن هذه النهاية جديدة ومواكبة للأحداث الموجودة، وعلق مخرج المسسلسل: «جلال أبو الوفا لم يكن يستحق هذه النهاية .. لكن الوحش بياخد الكويس معاه».

وأضاف: «الموت ليس عقابا لكنه قدر، والصفحة البيضاء الوحيدة في الأسانسير كانت الطفل ونجا بمعجزة، أما جلال أبو الوفا، فقد كان الموت بالنسبة له رحمة، لانه كان سيرجع إلى مستشفى المجانين ولن يستطيع الحصول على حقه».

أما الفنان عمرو صالح، فقال إن النهاية كانت فنية ومخالفة لتوقعات معظم مشاهدي ومتابعي المسلسل، بينما أشار الفنان محمود الليثي، إلى أنه لم يكن يستحق هذه النهاية، موضحًا: «الحياة ليست عادلة دائما ولا نحصل على ما نريد بالضرورة، وكانت شخصية عوض رائعة.. هي الحياة كده».