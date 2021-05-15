سيد رجب: تذكرت ابنتي أميرة خلال العمل في مسلسل «لعبة نيوتن»

كشف الفنان سيد رجب عن سبب إطلاق اسم «لعبة نيوتن»، على المسلسل الذي شارك في بطولته وعرض في شهر رمضان 2021، موضحا أن نيوتن ابتكر العديد من النظريات أشهرها «لكل فعل رد فعل مضاد له في الاتجاه ومساو له في المقدار»، وأيضا «الشيء الساكن يظل ساكنا ما لم تؤثر عليه قوى خارجية»، والنفس الإنسانية مليئة بالأفعال وردود الأفعال، وهناك تقاطع بين العوامل والعناصر المؤثرة على الإنسان، موضحا أنه لو أُطلق على المسلسل اسم آخر مثل «تقاطع طرق» لكان المسلسل مفهوما وليس مثيرا.

وأضاف «رجب»، في لقاء مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الجمعة، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الممثل يدور داخله حوار أثناء التمثيل، وفي المشهد الذي كان يتحدث مع زميله الفنان محمد ممدوح عن شخصية منى زكي أثناء العمل في المسلسل تذكر ابنته أميرة، ورد كأنه يتحدث عن ابنته الحقيقية، ولذلك ظهر إحساسه صادقا.

خلق نمط جديد في شخصية مسلسل موسى

أما عن دوره في مسلسل «موسى»، فقال سيد رجب إنه يخزن في ذاكرته شخصيات من الروايات التي يقرأها، والناس الذين يلتقيهم في الحياة، ولكن هذه الشخصية لم يكن لديه مخزون شخصيات مشابهة لها فقرر أن يخلق نمطا جديدا من بين الشخصيات التي شاهدها في السينما، موضحا أنه قرأ كتاب «مذكرات فتوة» لكي يعرف دوافع هذه الشخصية وطريقة حياتها، لافتا إلى أن الشخصية كانت إلى حد ما نمطية ولكنه أضاف إليها بعض السمات.

يخاف من تقليد الممثلين الآخرين

ولفت إلى أنه يخاف من تقليد الممثلين الآخرين الذين أدوا شخصيات مشابهة، ولكن ما يهمه هو روح الشخصية، وإذا شاهد نفسه ورأى روحا في الشخصية فيشعر أنه نجح.