آخر ظهور للفنان الراحل محمد ريحان في مسلسل «موسى» (صور)

شهد مسلسل «موسى» بطولة الفنان محمد رمضان، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021، آخر ظهور للفنان الراحل محمد ريحان، الذي جسد دور «الشيخ صالحين» جد «موسى» الذي قام بدوره محمد رمضان.

و«الشيخ صالحين» رجل الدين يقوم بتحفيظ القران لأهل القرية وأبنائها، الذي قتل على يد رياض الخولي، للحصول على تاره منه.

وشارك «ريحان» في المسلسل رغم مرضه ومعاناته من الفشل الكلوي، واستطاع لفت الأنظار إليه من خلال دور «الشيخ صالحين».

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، ورياض الخولي، ومنذر رياحنة، وأسماء جلال، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وأعلن الفنان أحمد صادق، وفاة الفنان محمد ريحان، عبر حسابه على فيس بوك، حيث عانى الراحل من مرض الفشل الكلوي، ودخل على إثره المستشفى، لتنتقل له عدوى فيروس كورونا، خلال تواجده في المستشفي، ويلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

وتغيب أبناء الفنان الراحل عن جنازته بسبب عزلهم بعد إصابتهم أيضا بفيروس كورونا، وأشرف على مراسم الجنازة عدد من أفراد أسرته.

محمد ريحان قدم عدة أدوار في العديد من المسلسلات، وكانت أغلب أدواره شخصية الرجل الطيب أو الأب، وأبرز أعماله هو مسلسل «سوق العصر».