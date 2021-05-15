تعرف على أبرز الأعمال المستحبة في شهر شوال

لا يزال يعيش المسلمون بمختلف أنحاء العالم، في أجواء عيد الفطر المبارك، حيث يحل اليوم ثالث عيد الفطر المبارك، وشهدت محركات البحث في الساعات القليلة الماضية كثرة التساؤلات، حول ماهي أبرز الأعمال المستحبة في شهر شوال، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية تحت عنوان أبرز الأعمال المستحبة في شهر شوال

أبرز الأعمال المستحبة في شهر شوال

وجاءت أبرز الأعمال المستحبة في شهر شوال، صيام الستة أيام البيض بعد رمضان، لما لها من فضل كبير عقب انتهاء صيام شهر رمضان المبارك.

وعن فضل صيام الستة البيض من شوال، حددت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بعض النقاط المهمة فيما يتعلق بـ«فضل صيام الست البيض من شوال، حيث أكدت اللجنة أنّ الصوم من العبادات التي تطهِّر القلوب من أدرانها، وتشفيها من أمراضها.

فضل صيام الستة البيض

وعن فضل صيام الست البيض، فقد ورد في ذلك فضل عظيم وأجر كبير، حيث إنّ من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة، كما روى مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ تبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر».

وللتفسير أكثر حول فضل صيام الست البيض، فقد فسّر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»، ونقل الحافظ ابن رجب عن ابن المبارك: «قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضا».

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ»، وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي».