إسلام إبراهيم من داخل المستشفى: بقالي أسبوع مش فاهم أنا عندي إيه

أعلن الفنان إسلام إبراهيم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابته بمرض شديد، حيث نشر صورة له من داخل المستشفى وهو يتلقى العلاج ويعلق بعض المحاليل، وعلق قائلا «دعواتكم بقالي أسبوع مش فاهم أنا عندي إيه».

وأعلن أمس، الفنان إسلام خليل، معاناته مع ارتفاع درجة الحرارة وتكسير جسم رغم ثبوت سلبية المسحة والتحاليل لفيروس كورونا المستجد.

وكتب «إسلام» عبر «فيسبوك»: «من شهر ونص كده جالي دور برد شديد قعدت فيه حبة حلوين، وطبعا أنا أول لما بكح بجري أعمل مسحة وتحليل أجسام مضادة عشان بخاف أعدي أمي وأبويا أو زمايلي لو بصور، والحمد لله النتيجة طلعت سلبية».

وتابع «دلوقتي حرارتي 39 ونص، وبتطلع وبتنزل وعندي تكسير في عضمي والعيد باظ وبردوا عملت المسحة والتحليل والحمد لله النتيجة طلعت سلبية وطلع عندي بكتريا في الشعب الهوائية».

واختتم «في الحقيقة في وسط انتشار الكورونا مناعتي دي بتضحكني أوي اللي هو أنا ضعيفة بس بشرفي مع ضحكة رقيعة كل سنة وأنتو طيبين وعيد سعيد وخلي بالكم من نفسكم بجد الدنيا مش كورونا بس».

وشارك الفنان إسلام خليل خلال السباق الرمضاني في مسلسل «نجيب زاهي زركش»، من بطولة الفنان يحيي الفخراني.

ومن ابرز المشاهد التي علمت مع الجمهور وتحدث عنها إسلام خليل عبر صفحته بالفيسبوك، هو مشهد الحادث بعد حديثه مع نجيب زركش بأنه ابن شقيقة «هالة فاخر».

وعن المشهد قال إسلام: «(الحادثة) ده مشهد مدته على الشاشة ثواني معدودة بس صورناه في وقت طويل جدا، يمكن يوم كامل، وده لأن أحنا قدام عمل متقن لأقصى درجة، تحية لكل صناع نجيب زاهي زركش».

مسلسل نجيب زاهي زركش إنتاج سنيرجي، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.