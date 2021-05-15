صاروخ فلسطيني يتسبب في اندلاع حريق ضخم بميناء أسدود (فيديو)

تسببت رشقات صاروخية، أطلقتها المقاومة الفلسطينية، في اندلاع حريق ضخم قرب ميناء أسدود المحتل.

شاهد حريق كبير قرب ميناء اسدود بعد رشـــقة صاروخية من قطاع #غزة .#فلسطين pic.twitter.com/X3HFbbmptM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 15, 2021

وكانت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت أنها قصفت مدينة أسدود برشقة صاروخية انتقامًا لضحايا الضفة المحتلة، ورداً على استهداف المدنيين شمال قطاع غزة، بحسب بيان لها، وكانت قصفت «كتائب القسام» مدينة بئر السبع برشقة صاروخية ردًا على أحداث العنف الجارية في الضفة الغربية، بحسب «روسيا اليوم».

وعلى جانب آخر، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد سبعة أشخاص، بينهم عدد من الأطفال، في غارة جوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت خلالها منزلاً في مخيم الشاطئ بقطاع غزة.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن العديد من الأشخاص مازالوا محاصرين تحت الأنقاض، وذكرت التقارير إن بعض الأطفال من نفس العائلة التي تسكن المنزل، فيما أطلق عدد من المسلحين في غزة، وابلًا كثيفًا من الصواريخ على إسرائيل، مؤكدين أنها كانت ردًا على غارة الشاطئ.

يذكر أن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اتصالاً من نظيره التونسي عثمان الجرندي، بحثا خلاله جهود إنهاء الهجوم الإسرائيلي، والمواجهات في الأراضي الفلسطينية، وثمَّن الوزير شكري، جهود تونس، في إطار مجلس الأمن، والدور الذي تقوم به للتعبير عن الموقف العربي، ضمن الموقف الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية الثلاثاء الماضي.

ونسَّق الوزيران فيما يخص الاستعداد لجلسة مجلس الأمن المفترض عقدها بعد غد الأحد، لبحث المخارج الممكنة من حالة التأزم الحالية عبر وقف لإطلاق النار يحقن دماء ضحايا العمليات العسكرية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.