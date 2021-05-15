سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15-5-2021 في مصر

سجلت أسعار الذهب في محال الصاغة، اليوم السبت الموافق 15 مايو، ثالث أيام عيد الفطر، ارتفاعًا في كافة أعيرة المعدن الأصفر، وذلك بعدما شهدت استقرارًا في بداية تعاملات ونهايتها أمس.

وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وسعر جرام الذهب عيار 24 وسعر جرام الذهب عيار 18 وسعر الجنيه الذهب والكيلو والأونصة، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 790 و 792 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 903 و905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

اختلف سعر الذهب عيار 18 بين 677 و679 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الخميس، بين 6,320 و6,336 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

كما يتراوح سعر كيلو الذهب بين 902,857 و905,143 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

ويتراوح سعر الأونصة بين 28079 و 28150 جنيهًا.

كورونا الهند ترفع أسعار الذهب

وخلال هذا الشهر سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا، إذ تدعم الإقبال على المعدن بفضل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» في بعض البلدان.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليسجل 1773.90 دولار للأوقية، وقالت مارجريت يانج المحللة لدى «ديلي إف.إكس»، أنه لا يزال وضع الجائحة في اليابان والهند مصدر قلق رئيسي بين المشاركين في عمليات السوق، وبالتالي يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، مضيفة أن تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قدم مزيدًا من الدعم.

سعر المعادن الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2953.19 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3007.73 دولار للأونصة، بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات، فيما وزادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 25.97 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1204.63 دولار.