برلماني: موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ورافض للاحتلال

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس النواب، إنَّ الموقف المصري ثابت ويرفض الاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزة ويدعو إلى تطبيق القرارات الدولية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر «القناة الأولى»، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنَّ مصر تحملت العبء الأكبر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت لديها علاقات مع إسرائيل، لكنها تعمل على وقف الاعتداءات الاسرائيلية وإعادة الهدوء وعودة الحق الفلسطيني.

وتابع عضو مجلس النواب، أنَّه منذ بدء الاعتداء الأخير تحركت مصر في كل المحافل وتحدثت مع الطرفين، وشهد الأمس اتصالات هاتفية بين وزيري خارجية مصر وتونس تمهيدا لجلسة غدا الأحد في نيويورك لبحث هذا العدوان.

وأردف عضو مجلس النواب، أنَّ مصر تتواصل مع الأردن بسبب أهميتها فيما يتعلق بالضفة الغربية والقدس، بالإضافة إلى تواصل القاهرة مع واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنَّ مصر لا تفرق بين الفلسطينيين على أي أساس وتتعامل معهم على أنهم أشقاء وفي محنة، كما أن المجتمع المدني المصري يتحرك إضافة إلى جهود الحكومة والنقابات والأحزاب والهيئات ومجلسي النواب والشيوخ حيث أكدوا على الموقف المصري الرسمي والشعبي الراسخ في القضية الفلسطينية وتعامل مع الاحتلال الاسرائيلي على أنه احتلال يجب أن ينتهي عاجلا أو آجلا.

وواصل عضو مجلس النواب: «ما ستفعله مصر في الساعات القليلة القادمة هو المزيد من التنسيق الدبلوماسي والتحرك السياسي، وتحدث البيت الأبيض بالأمس عن التواصل الأمريكي مع الدول المهمة في المنطقة ومنها مصر من أجل وقف إطلاق النار والعودة إلى الهدنة طويلة الأمد، لكن كل ذلك يصطدم برفض إسرائيلي من أجل محاولة تحقيق مكاسب سياسية في المرحلة الأخيرة».