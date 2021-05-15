آلاء سنان عن دورها في «لعبة نيوتن»: الناس كرهت سارة وأنا اتعاطفت معاها

قالت الفنانة آلاء سنان، أحد أبطال مسلسل «لعبة نيوتن»، إنه من الطبيعي أن تغضب السيدات عندما يتزوج أزواجهن عليهن، موضحةً أنها تعاطفت مع شخصية «سارة» التي جسدتها في المسلسل، حيث طلبت من منى زكي «هنا» قبول الزواج من زوجها الفنان محمد فراج «مؤنس».

وأضافت «آلاء» في تصريحات عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر «القناة الأولى»، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «عندما رحبت بها في بيتي لم أكن أتخيل أن مؤنس سيحبها، فقد كانت وحيدة ولا أصدقاء لديها.. مكنتش متخيلة إنها هتتجوز مؤنس بس الرجالة ملهمش أمان».

وتابعت آلاء سنان: «شخصية سارة هي أكتر واحدة اتلوى دراعها، ولما جت تعترض حست إنها متقدرش تعترض، وعشان كده صعبت عليا، وكل شخصيات المسلسل صعبت عليّا دون استثناء، فلما قال لها زوجها إنه عايز يتزوج صاحبتها مقدرتش تعترض لأن الشرع مفيهوش نقاش».

وحول شخصية سارة التي جسدتها، قالت: «هي بعيدة عني في القناعات والأداء العاقل والرزين، وكنت محتاجة إني أتأكد هي عاملة ازاي، وكنت عايزة أتاكد كل حاجة بتعملها طالعة من مشاعرها ولا قناعتها، وبالتالي سألت تامر محسن كتير جدا، فقال لي إنها زعلانة لكن مقتنعة».

وواصلت آلاء سنان: «أنا استغربت من موضوع حد يسيب سارة ويروح لهنا، لأن الحب ميعرفش مين أعقل أو أهدى أو أحلى من مين، لأن الواحد لما بيحب بيتدب على بوزه، ويبان إنه متلاعب وبيطوع الدين كأداة»، لافتةً إلى أن ردود الفعل كانت متعاطفة معها حتى مشهد محاولة إقناعها لصديقتها بالزواج من زوجها: «الناس كرهت سارة وشافت إنها باردة ومعندهاش دم».